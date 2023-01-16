Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'da
[Fotograf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Etiketler: Adana Demirspor Trabzonspor Süper Lig
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