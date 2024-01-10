Hafif Yağmurlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.01.2024 09:56

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura çıktı

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura çıktı

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic'in karşısına çıkacak.

ETİKETLER
Avustralya Tenis
Sıradaki Haber
Tottenham, Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Borsa güne yatay seyirle başladı
10:12
Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
10:11
İnşaat maliyet endeksi kasımda arttı
10:06
İstanbul'da uyuşturucu satan avukat tutuklandı
10:03
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
10:07
İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" yarın Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek
ABD'de olumsuz hava şartlarının 40 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
ABD'de olumsuz hava şartlarının 40 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
FOTO FOKUS
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ