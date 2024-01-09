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Spor
AA 09.01.2024 19:31

Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenecek Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde mücadele edecek.

Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yarın başlayacak organizasyonun 14 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.

Organizasyonda mücadele edecek sporcular şunlar:

Serbest Güreş Milli Takımı: 57 kilo Ahmet Duman ve Muhammet Karavuş, 65 kilo Abdullah Toprak, 74 kilo Yakup Gör, 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo Erhan Yaylacı ve İbrahim Çiftçi.

Kadın Güreş Milli Takımı: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı: 55 kilo Adem Burak Uzun, 63 kilo Mehmet Çeker, 67 kilo Murat Fırat, 72 kilo Muhammed Ali Göçmen, 77 kilo Burhan Akbudak, Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Başar, 82 kilo Alperen Berber, 87 kilo Doğan Kaya, 97 kilo Beytullah Kayışdağ.

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