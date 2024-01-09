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Spor
İHA 09.01.2024 19:30

Fernando Santos Beşiktaş müzesini gezdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, imza töreninin ardından müzeyi gezdi.

Fernando Santos Beşiktaş müzesini gezdi

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenledi.

Tüpraş Stadyumu’nda yer alan Moda Merkezi’nde gerçekleşen törene Başkan Hasan Arat’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törenin ardından Başkan Arat, 69 yaşındaki teknik adam ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi. Kafile şampiyonluk fotoğrafları ve kupaları tek tek inceledi. Santos, müzede yer alan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın 7 numaralı formasını inceledikten sonra telefonla fotoğrafını çekti.

Turun ardından Başkan Arat, Santos'a Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel olarak yaptırılan formayı takdim etti.

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