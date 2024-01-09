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Spor
TRT HABER/AA 09.01.2024 19:42

İstanbul derbisini Başakşehir kazandı

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

İstanbul derbisini Başakşehir kazandı
[Fotograf: AA]

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda hakem Burak Pakkan yönettiği karşılaşma RAMS Başakşehir’in 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galibiyetin gollerini 24. dakikada Serdar Gürler, 54. dakikada Philippe Keny ve 68. dakikada Jerome Opoku kaydetti.

RAMS Başakşehir, bu galibiyetle ligdeki galibiyet sayısını 6’ya puanını ise 23’e yükseltti.

Kasımpaşa ise sahasında aldığı bu yenilgi ile ligdeki 7. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 26 puan ve maç fazlasıyla 9. sıradaki yerini koruyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 25. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ taraftan içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Berkay Özcan kontrol ederek pasını Deniz Türüç’e çıkardı. Deniz’in pasında ise Serdar Gürler’in sağ ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Taylan’a da çarparak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üstten auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içerisine giren Serdar Gürler’in topuk pasında Emirhan İlkhan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak, savunmada Ben Ouanes’e çarparak kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Gol: Serdar Gürler (dk. 25) (Başakşehir)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

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