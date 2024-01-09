Alanya’da kazanan çıkmadı

Alanya Oba Stadı'nda hakem Direnç Tonusluoğlu yönettiği karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın gollerini 48. dakikada Jure Balkovec (Alanyaspor) ve 68. dakikada Uros Radakovic (MKE Ankaragücü) kaydetti.
Ligde 6. beraberliğini alan Alanyaspor, puanını 22’ye yükseltti.
Ankara ekibi ise ligdeki 9. beraberliğini alarak puanını 21’e yükseltti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Morutan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Efkan Bekiroğlu arka direkte gelişine sert vurdu top dışarı çıktı.
35. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından sağ ayakla şutu az farkla auta gitti.
42. dakikada Efkan Bekiroğlu Yusuf Özdemir'in sağ ayağına müdahale etti. Hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdiği Efkan Bekiroğlu'na VAR kararı sonrasında direkt kırmızı kart gösterdi.
45+1. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında, Cordova altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
GOL - 48. dakikada Jure Balkovec ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Bahadır seken topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
62. dakikada gelişen atakta Leroy Fer, Atakan Çankaya’ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. VAR kontrolünün ardından kırmızı kart geçerlilik kazandı.
GOL - 67. dakikada sağ kanattan Pedro’nun kullandığı köşe vuruşunda Radakovic altıpas içinde kafayı vurdu top filelere gitti. 1-1
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj (Fatih Aksoy dk. 90+2), Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Furkan Bayır dk. 74), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Nicolas Janvier (Carlos Eduardo) dk. 74), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Sergio Cordova dk.28)
MKE Ankaragücü: Bahadrı Güngördü, Matej Hanousek (Rijad Bajic dk. 66), Anastasios Chatzıgıovanis, Pedro Barbosa, Efkan Bekiroğlu, Nihad Mujakic, Ali Kaan Güneren, Uros Radakovic, Frederico Macheda (Atakan Çankaya dk. 46), Stylianos Kitsiou, Olimpiu Morutan (Mert Çetin dk. 87)
Goller: Jure Balkovec (dk. 48) (Alanyaspor), Radakovic (dk. 67) (Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Leroy Fer (Alanyaspor), Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hadergjonaj, Balkovec (Alanyaspor), Radakovic, Hanousek (Ankaragücü)
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak