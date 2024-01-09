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Spor
İHA 09.01.2024 15:03

Eskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettiler

Eskişehir’den yola çıkan 22 bisikletli ekip Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne katılmak için 85 kilometre yolu kat ettiler.

Eskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettiler
[Fotograf: İHA]

Eskişehirli 22 bisikletçi Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne katılmak için Kütahya’ya 85 kilometre pedal bastı.

Bisikletli ekip eksi 5 hava sıcaklığına rağmen İnönü Savaşı'nın yıl dönümünde şehitleri anmak için kilometrelerce yolu kat etti.

Burada yürüyüşe katılan ekip şehitler için dua ettikten sonra şehitlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Bisikletsever Özlem Sakarya, “Bu yıl 16’cısı düzenlenen Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne biz de Eskişehirli bisikletçiler olarak yıllardır yol şartları imkân verdiği taktirde katıldık. Kimi zaman eksi 5 derecede kimi zaman karda. Bu sene de yağmur ve fırtınaya rağmen üçü kadın toplam 22 bisikletçi Eskişehir’den çıkarak toplamda 85 kilometre yol alıp, Metristepe’nin dik rampasını çıkarak “Milletin makûs talihinin yenildiği yer” olan Metristepe Şehitliği’nde, İnönü Savaşları’nın yıl dönümünde anma etkinliğine katıldık. Dik, uzun bir rampa ve kış şartları zorlayıcı olsa da Atamız ve Aziz Şehitlerimize olan borcumuzu ödemeye yetmez. Önümüzdeki yıllarda da bu anlamlı etkinliği katılmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen emek veren Bozüyük Belediyesi ve AKUT’a, orada bulunan, pedallayan, yürüyen herkese teşekkür ederim.” dedi.

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