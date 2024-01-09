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Spor
AA 09.01.2024 13:46

Kadın Futbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynanacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta programı şöyle:

10 Ocak Çarşamba:

12.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Trabzonspor-Hakkarigücüspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

13.00 Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-ALG Spor (Beylerbeyi 75. yıl)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

11 Ocak Perşembe:

13.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

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