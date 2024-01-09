Samsunspor Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor

Ercan Kara, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Golcü oyuncu, Samsunspor'un hedefinin her maçta galibiyet olduğuna işaret etti.

"Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Taraftarımızla oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor'a karşı çok iyi hazırlanıyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Ercan Kara, FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını değerlendirdi.

"Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında 7 maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olacak. Bu bağlamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Samsunspor'da bir aileyiz, hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Samsun ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu, Kingsley Schindler ve Olivier Ntcham, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, idmanda yer almadı.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru, takımla çalıştı.

Samsunspor, fiziksel performans ve oyun zekası verisi kullanmaya başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Skillcorner Fiziksel Performans ve Oyun Zekası Verisi'ni kullanan ilk Türk takımı olduğu bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor Skillcorner firması ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da bulunan 25 ligdeki verilere Samsunspor'un ulaşabileceği vurgulandı.

"Bu veri setindeki teknik, taktik ve fiziksel kriterler üzerinden oyuncu tespitleri ve karşılaştırmalar yapılabiliyor. Skillcorner'ın oyun zekası verisiyle Yılport Samsunspor, oyuncuların topsuz hareketleri, pas profilleri ve rakip takımların presi altında top kullanma becerilerini inceleyebilecek. Bu veri kulüplerin, oyun stillerine uygun oyuncuları tespit etmelerini ve rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmelerini sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Takımımız’a Türkiye’de ilk data analiz programı



Yılport Samsunspor, scouting ve maç analizi proseslerini destekleyen Skillcorner fiziksel performans ve oyun zekası verisini kullanan ilk Türk kulübü oldu.



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Yılport Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolda yenilikçi olmanın önem taşıdığının altını çizdi.

"Artık futbolun ve oyuncuların analiz edilmesinde veri kullanımının büyük rolü var. Skillcorner verisi, oyuncu transferlerinde kanıta dayalı karar vermede ve maç analiz proseslerini geliştirmede bize faydalı olacak."

Skillcorner İş Geliştirme Direktörü Pedro Nogueira ise Türkiye'de anlaştıkları ilk kulübün Samsunspor olduğuna işaret etti.

"Dünyanın her tarafında veri setimizin değerini anlayan kulüpler görmek bizim için heyecan verici. Şu anda 30'dan fazla ülkede 140 kulüple çalışmaktayız."