Antalyaspor deplasmanda kazandı

Pendik Stadı'nda hakem Oğuzhan Çakır yönettiği karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Galibiyet golünü 19. dakikada Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk kaydetti.
Siltaş Yapı Pendikspor, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayarak 15 puan kaldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini alan Bitexen Antalyaspor ise ligdeki 7 galibiyetini alarak puanını 28'e yükseltti.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Midtsjö'nün attığı uzun pas sonrası topla buluşan Sequeira, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.
GOL - 19. dakikada Bitexen Antalyaspor golü buldu. Safuri'nin sol taraftan kullandığı korner sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa kafa vuran Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Buksa kafayla topu dışarı yolladı.
74. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Erdoğan Yeşilyurt’un önünde kaldı. Pozisyonun devamında Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda Sequeira’ya çarpan top kornere gitti.
85. dakikada Midtsjö’nün sol taraftan ceza sahasına ortasında Diaby’nin topukla yaptığı vuruşu kaleci Leite kurtardı.
90+5. dakikada Erdal Rakip’in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, savunmada Bahadır Öztürk boş kaleye giden topu son anda yaptığı müdahalesiyle uzaklaştırdı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Pendikspor: Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Diaby dk. 46), Gökcan Kaya (Emre Taşdemir dk. 64), Halil Akbunar (Thuram dk. 77), Erencan Yardımcı
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Ufuk Akyol dk. 88), Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Safuri (Milosevic dk. 63), Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi (Larsson dk. 79), Buksa
Goller: Bahadır Öztürk (dk. 19) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Midtsjö, Sequeira (Pendikspor), Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Leite (Antalyaspor)
Stat: Pendik Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen