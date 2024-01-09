Beşiktaş Rize’de farklı kazandı

Çaykur Didi Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen yönettiği karşılaşmayı 4-0 Beşiktaş kazandı.

Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş’ın galibiyet gollerini 4. dakikada Milot Rashica, 45, 47. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 79. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Çaykur Rizespor'un ofsayt gerekçesiyle golü VAR’dan döndü.

Siyah-beyazlılar, ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 32’ye yükseltti. Beşiktaş, maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

Rize ekibi ise ligdeki 6. mağlubiyetini alarak 29 puanla 6. sıraya geriledi.

Fernando Santos maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'nda, karşılaşmayı tribünden izledi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

[Fotoğraf: İHA]

24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

GOL - 45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz’ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy’un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan’ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOL - 47. dakikada Rashica’nın şutunun ardından savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Semih Kılıçsoy’un şutu ile top filelerle buluştu. 0-3

55. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Dal Varesanovic’in vuruşu ile defanstan seken topu önünde bulan Jonjo Shelvey’in şutu ile meşin yuvarlak direkten döndü.

66. dakikada sağ çaprazdan İbrahim Olawoyin’in ortası karşılayan Gaich’in gelişine vuruşunu kaleci kurtardı.

68. dakikada Beşitaş’ın atağında topla ilerleyen Rashica’nın vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada Jonjo Shelvey’in köşe vuruşu ile yaptığı ortasını kafayla karşılayan Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çıkarttı.

GOL - 79. dakikada topla ilerleyen Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinde yaptığı pas ile topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 0-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar (Martin Minchev dk. 52), Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 70), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic (Oscar Pinchi dk. 63), Benhur Keser (Gutavo Sauer dk. 70), Adolfo Gaich



Beşiktaş: Mert Günok, Umut Meraş (Serkan Emrecan Terzi dk. 86), Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 86), Gedson Fernandes, Demir Ege Tıknaz (Ayfur Bingöl dk. 73), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 73), Cenk Tosun (Jackson Kyanvubu Muleka dk. 80)



Goller: Rashica (dk. 4), Semih Kılıçsoy (dk. 45 ve 47), Cenk Tosun (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: İbrahim Olawoyin, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç