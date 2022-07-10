Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Porto'da ikinci kez şampiyon
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Porto Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, turnuvanın finalinde Avustralyalı tenisçi Christopher O'Connell ile karşılaştı.
@AltugCelikbilek üst üste ikinci kez @PortoOpen'da şampiyon— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 10, 2022
Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da Christopher O'Connell'i 7-6, 3-1 (ret) yenen Altuğ Çelikbilek kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu elde etti pic.twitter.com/DOdtg5mjSm
Milli sporcu, ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon tamamladı.
Altuğ, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
@AltugCelikbilek Porto Open'da turnuva boyunca set vermeden şampiyonluk unvanını koruyor— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 10, 2022
@PortoOpen pic.twitter.com/OuxgBE6Ixo