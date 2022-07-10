Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, turnuvanın finalinde Avustralyalı tenisçi Christopher O'Connell ile karşılaştı.

@AltugCelikbilek üst üste ikinci kez @PortoOpen'da şampiyon



Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da Christopher O'Connell'i 7-6, 3-1 (ret) yenen Altuğ Çelikbilek kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu elde etti pic.twitter.com/DOdtg5mjSm — Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 10, 2022

Milli sporcu, ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon tamamladı.

Altuğ, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.