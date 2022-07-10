Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Haskova kentinde gerçekleştirilen organizasyona 6 ülkeden 64 sporcu katıldı.

Turnuvada Türkiye'yi Mehmet Can Töremiş, Aysu Arslan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Nehir Meral Deniz temsil etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcuların organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Özmekik, ay-yıldızlı badmintoncuların 4 kategoride altın madalya kazandığını anlattı.

"Bizi özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Nehir Meral Deniz'in aldığı madalya mutlu etti. Çünkü geçmişten bugüne badminton sporunda destek verdiğimiz Kuzey Kıbrıslı sporcularımız meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok önemsediği bir projeydi bu. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum."