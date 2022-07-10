Adana Demirspor, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

"Onyekuru'yla birlikte transferi bitirdik diyebiliriz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Onyekuru'nun transferi ile ilgili bilgi verdi.

"Daha önce teklif etmişlerdi. Maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Sol açıkta bir oyuncu alacaktık. Son anda bize önerildi. Son iki gün yoğun görüşmeler sonrası oyuncuyu aldık. 1 yıllık kiralık. Bir yıl sonra memnun kalırsak satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan (Akgün) ağzımız yanmıştı. Oraya bir rakam koyduk. Memnun kalırsak 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. 30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz var. Avrupa kupalarına katılırsak mecburi satın alma opsiyonu da var ancak oraya kalmayabilir. Öncesinde de alabiliriz. Onyekuru'yla birlikte transferi bitirdik diyebiliriz ancak fırsat olursa yeni isimler de olabilir."

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler"

25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ise transferi hakkında konuştu.

"Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla görüştüm. Buranın gelecekte Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Burada yüzde yüzümü vereceğim. Hep birlikte bütün kupaları kazanmak için hazır olmalıyız."