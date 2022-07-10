Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'dan kaleye takviye
[DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Karacic, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giymişti.
Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2022
Hoş Geldin Goran Karacic! pic.twitter.com/cDNjhbyQsI
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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