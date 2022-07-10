Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaşma sağlandı.

Erce Kardeşler ile yapılacak imza töreni ve ikinci etap kampına katılış tarihiyle ilgili daha sonra bilgi verilecek.

2019'da Altınordu'dan Trabzonspor'a gelen Erce Kardeşler, bordo-mavili takımda 17 maça çıktı. Erce 19 gol yerken, 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.