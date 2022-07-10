Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda kampa katılan Trezeguet, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mısırlı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Öncelikle bu harika kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren hem hocalarımız, hem oyuncularımız ve burada çalışanlar, taraftarlarımız tarafından çok iyi karşılandım. Umuyorum ben de onların bu karşılamalarına, bana gösterdikleri bu sevgiye onları mutlu ederek karşılık verebilirim."

Trezeguet: Kutlamaları ben de izledim, gerçekten inanılmazdı. Kutlamaları izlerken 'Ben de bu harika kulüpte oynayabilsem' diye düşünmüştüm. pic.twitter.com/OHDchqya7v — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2022

Trezeguet, Edin Visca gibi bir oyuncuyla kanatlarda oynayacak olmasına ilişkin konuştu.

"Edin'i uzun süredir tanıyorum zaten. Harika bir insan, oyuncu olduğunu biliyorum. Takımda herkes tabii ki birbirine yardımcı olacak. Ama bölgelerimiz dolayısıyla Edin ile biz birbirimize daha fazla yardımcı olacağız. İnşallah hep birlikte takımın başarısına onunla katkı sunacağız."

Dün kampa katılır katılmaz antrenmanda yer alıp çift kale maçta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yaz boyunca fizik olarak kendimi hazır tutmaya çalıştım. Geldiğimde kendi fiziksel hazırlığımı yüzde 80-90 olarak nitelendirsek de burada takımla birlikte yapacağımız çalışmalardan sonra belki yüzde 100'ümü vererek takıma katkı sunmaya çalışacağım. Sezon boyunca da böyle olacak zaten" değerlendirmesinde bulundu.

Trezeguet: Hiçbir zaman geçmişteki başarıya takılı kalmayan, her zaman daha iyisini hedefleyen birisiyim. Ben dünü düşünmem dün ne yaptıysam ne başardıysam o dünde kalmıştır. pic.twitter.com/rQAIJ96SNV — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2022

Trezeguet, "Kendini nasıl tanıtırsın?" şeklindeki bir soruya yanıt verdi.

"Ben kısaca geçmişteki başarıya takılı kalmayan biriyim. Her zaman daha iyisini hedefleyen birisiyimdir. Dünü düşünmem, dünde ne yapmışsak o geçmişte kalmıştır. Benim için hedef yeni gün ve yeni gelecektir. Hep bunu yapmaya çalıştım. Bu sezon dahi hedeflerime ulaştığımda, o hedeflere vardığımızda bunları unutup yeni sezonun yeni hedeflerine yetişmeye çalışacağım."

Mısırlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve yeni sezonda takımın hedeflerine ilişkin düşüncelerini de açıkladı.

"Öncelikle böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Önümüzde büyük hedefler var. Ben de büyük hedefleri oynayan, her zaman yarıştığı, mücadele ettiği alanda şampiyon olmayı, en iyisini hedefleyen bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki ilk hedef Süper Kupa. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda olmak benim için özel, harika duygu. Bugüne kadar kariyerimde hedeflediğim çoğu şeyi başarabildim. Premier Lig'de, Dünya Kupası'nda çok önemli takımlarda, önemli liglerde oynadım. Ama Şampiyonlar Ligi uzun zamandır hayalini kurduğum ve içinde bulunmak istediğim ortam. Benim için takımla beraber Şampiyonlar Lig'nde olmak çok özel bir duygu. Umarım bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda inşallah yine ligde şampiyon olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Trezeguet, Şampiyonlar Ligi'nde neden olmaları gerektiğine ilişkin de konuştu.

"Ben Trabzonspor'un oyuncusu olduğum için değil Trabzonspor; taraftarıyla, hocalarıyla, oyuncularıyla, hep birlikte orada olmayı hak ettiği için bunu söylüyorum. Umuyorum biz de onları mutlu ederek tekrar şampiyon olup hak ettikleri Şampiyonlar Ligi'ni onlara armağan edebiliriz."

"Diğer kulüplerin de ilgisi vardı"

Trezeguet, Trabzonspor'a transfer sürecine ilişkin konuştu.

"Buraya transferim gerçekleşmeden önce diğer kulüplerin de bana ilgisi vardı. Benimle konuşmalar vardı. Ancak hem başkanımızla hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerden sonra zaten burada oynamak istediğime karar vermiştim. Çünkü hocamız gerçekten çok iyi bir insan. Yaptığımız görüşmelerde de bana kendi planlarından bahsetti. Futbola dair görüşlerinden bahsetti. Ama beni etkileyen şeylerden bir tanesi de sadece futbol değil hayat konusunda da bizimle beraber olacağını göstermesiydi. Bu, benim için önemli bir şey. Çünkü gittiğim her kulüpte ben oynamak ve kulübüme yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum."

[Fotoğraf: AA]

"Nwakaeme, harika bir oyuncu"

Trezeguet, takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

"4 aylık Başakşehir tecrübesinde de daha önce oynadığım zamanlarda da kendisini yakından takip ediyordum. Çok iyi ve harika bir oyuncu. Gelecekte oynayacağı kulüpte ona da bol şans diliyorum. Umuyorum ben de onun kadar başarılı olabilirim ve takımıma yardımcı olabilirim."

Mısırlı oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının çok güzel olduğunu ve kendisinin de bütün görüntüleri izlediğini belirtti.

"Gerçekten hepsi inanılmaz kutlamalardı. Ben de hepsini izledim. Hatta o görüntüleri izlerken 'Keşke ben de bu harika kulüpte oynayabilsem' diye içimden geçirmiştim. Ama bahsettiğimiz gibi henüz sezon başındayız ve geçmişteki başarılar artık geçmişte kaldı. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda artık konuşma faslını ve iş faslını bitirip tekrar buluştuğumuzda bugünü tekrar hatırlayabiliriz. Çünkü artık iş yapma zamanı. Çünkü yeterince anlattık. Artık sahaya çıkıp o taraftara o mutluluğu yaşatabilme zamanı."

"Trabzonspor'a karşı 5 maçta 4 gol attım, 4 asist yaptım"

Trezeguet, Trabzonspor'un Akyazı'daki Medical Park Stadı'nı da 'Harika' bir stat olarak nitelendirdi.

"Trabzonspor taraftarına karşı o statta daha önce oynamıştım zaten. İlginç bir de anım var Trabzonspor'a karşı. Toplamda 5 maç oynadım, 4 gol attım, 4 asist yaptım. Ama artık inşallah hep beraber olacağız. Artık beraber kazanacağız, kaybetsek de beraber kaybedeceğiz. Hepsi taraftarın desteği ile olacak. Umuyorum beraber güzel bir sezon geçireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Trezeguet, Türkiye'de en güzel golü Beşiktaş'a karşı Kasımpaşa formasıyla attığını söyledi.

"Trabzonspor'un oyuncusuyum, onları çok fazla kızdırmadan ifade edeyim, Trabzonspor'a karşı attığım belki de en güzel gol ayağımın dışıyla sağ taraftan attığım goldü. Ama Türkiye'de attığım en güzel gol, Kasımpaşa formasıyla Kasımpaşa'nın stadında Beşiktaş'a karşı attığım goldü."

Mısırlı oyuncu, Trezeguet isminin hikayesini de anlattı.

"9 yaşında Mısır'da altyapıda forma giyerken o zamanlar santrfor pozisyonunda oynuyordum. O dönemin ünlü oyuncularından Trezeguet de çok gol atıyordu. Hocamız benim çok gol attığım dönemden sonra takım arkadaşlarıma 'Bakın o da Trezeguet'ye benziyor.' demişti. Çünkü saç traşım da ona benzerdi, onun gibi kesiyordum. Trezeguet ismi öyle kaldı. Bugüne kadar da ismim değişip Trezeguet oldu."

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serkan Asan idmana katılmazken, Stefano Denswil ile Uğurcan Çakır ise salonunda çalıştı.

Öte yandan, antrenman öncesinde Trabzonspor için hazırlanan marşlar çalındı. Saha kenarına getirilen ses sistemiyle yayımlanan marşlara bazı oyuncuların eşlik ettiği gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Kadro tamamlanıyor

Trabzonspor'da Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un yarın takıma katılımı bekleniyor. Cornelius'un katılımıyla bordo-mavili takımın 30 futbolcudan oluşan kamp kadrosu tamamlanmış olacak.