Teknik direktör Mustafa Dalcı, takımın yüzde 70'e yakınının Bolu kampında yer aldığını, iyi çalışıp yeni sezon hazırlıklarını verimli ve sağlıklı geçirdiklerini anlattı.

Dalcı, oyunculara iki gün bayram izni verdiklerini, 11 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de ikinci kamp sürecinin başlayacağını aktardı.

"Orada genelde hazırlık maçları, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Lige bu şekilde Kayseri'de hazırlanmayı düşünüyoruz."

Dalcı, ligde ilk maçı evlerinde Konyaspor'la oynayacaklarını anımsattı.

"İlk maçı evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli. Lige güçlü takımla başlamak hem zevkli hem de heyecanlı. Seyircimizle birlikte içeride inşallah ilk maçımızdan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum."

"Santrfor, stoper, orta saha ve kaleci transferi yapmak istiyoruz"

Dalcı, her takımın geçen yıldan ciddi tecrübeler kazandığını belirterek, rakiplerin yapılan yanlışları bu sene biraz daha avantajlı duruma getirmek için doğru transferlere yöneldiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dalcı, şu anki ekonomik durumda transfer yapmanın gerçekten zor olduğunu aktardı.

"Bu anlamda kulüplerin ekonomik yapısını da çok sarsmadan yapılacak transferler, o yüzden biraz daha süreç gerektiriyor. Çok canlı bir piyasa değil. Herkes mümkün olduğunca nokta transfer yapmaya çalışıyor. Bunun da tabii ki ekonomik durumların bu durumlara gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum."

Dalcı, 1-2 senelik transfer listeleri olduğunu belirtti.

"Bu liste üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz. Bu mevkilerdeki oyuncularla ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. Kayseri kampına bütün oyuncularla katılacağımızı düşünüyoruz."

Dalcı, ligde kalıcı olabilmek adına sağlam temel atmayı istediklerini vurguladı.

"Tabii ki kendi içimizde hedeflerimiz olacak. Bunun da lig içerisinde Ankaragücü'ne yakışır, düşme korkusu asla yaşamayan, yukarıları zorlayan bir takım haline gelmek olacağını söyleyebilirim."