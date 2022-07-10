Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Milli Sporcu Bursu" projesiyle ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyesinde 698 milli sporcu, tam burslu olarak eğitim hayatına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan "Türkiye'de Spor Kültürü" başlıklı araştırma, "Milli Sporcu Bursu" projesinin ne kadar gerekli olduğu sonucunu gözler önüne serdi.

Araştırma, katılımcıların yüzde 38,60'ının eğitim ve spor hayatı arasında tercih yapmak zorunda kaldığı, spor ve eğitim hayatını birlikte yürütebilenlerin oranının yüzde 20,9, eğitim hayatına devam etmeyi tercih edenlerin oranının yüzde 14,3, yalnızca spor hayatını tercih edenlerin oranının ise yüzde 3,3 olduğu sonucunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, araştırma sonuçlarının çok sayıda insanın "spor mu, eğitim mi" ikilemine takıldığı, ya spor kariyerlerini ya da eğitim hayatlarını tercih etmek zorunda kaldıkları sonucunu ortaya koyduğuna işaret etti.

"Milli Sporcu Bursu" projesiyle spor ve eğitim hayatındaki gençlerin tercihlerinde daha sağlıklı karar vereceğini aktaran Bakan Kasapoğlu, uygulamanın sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

"Üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdik." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki Türkiye'de birçok kişi, öğrenim gördüğü yıllarda bu engele takılmış, eksik belki de yanlış kararlar vermiştir. Bu ikilemi ortadan kaldırarak, sporcularımız eğitim hayatlarını, sportif kariyerleriyle birlikte eksiksiz olarak tamamlama imkanına kavuştu."

698 milli sporcu tam burslu olarak eğitime devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başarılı sporcuların spor bilimleri dışındaki alanlarda da kariyer yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla 2019 yılında başlatılan "Milli Sporcu Bursu - Yüzde 100 Eğitim Desteği" projesiyle sporculara 75 vakıf üniversitesinde tamamen ücretsiz olarak eğitim hayatlarını sürdürme imkanı sağlandı.

2020 yılında özel öğretim kurumlarıyla yapılan anlaşmayla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki sporculara yönelik Türkiye genelinde 225 özel okul ve kolejde yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri sağlandı. İlk etapta 582 olan kontenjan sayısı sürece dahil olan okullarla birlikte rekor seviyeyle 4 bin 561 kişiye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen projeyle yükseköğretim seviyesinde toplamda 143, ilk ve ortaöğrenim seviyesinde ise 555 milli sporcu, mevcut destekle eğitim hayatlarına yüzde 100 burslu olarak devam etme olanağı yakaladı.

"Milli Sporcu Bursu" projesi kapsamında yükseköğretim için 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup'ta yer alan milli sporcular, ortaöğrenim için ise son 2 yıl içerisinde altın, gümüş ve bronz madalya alan tüm sporcular başvuruda bulunabiliyor.