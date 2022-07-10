Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğukan Sinik Hull City yolunda
Antalyaspor Kulübü, Burdur kampından ayrılan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'e, İngiltere Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmesi izni verdi.
Fraport TAV Antalyaspor, Hull City'nin istediği Doğukan Sinik'e İngiliz ekibiyle transfer görüşmesi yapması için izin verdiğini duyurdu.
"Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir."
Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı.
Doğukan Sinik, Antalyaspor'un Burdur'daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.
BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 10, 2022
Oyuncumuz Doğukan Sinik’e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/VeFkHOKujZ
Etiketler: Antalyaspor Transfer Haberleri Hull City
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