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Spor
AA 10.09.2023 18:20

Milli sporculardan 8 madalya

Kırgızistan'da düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 8 madalya kazandı.

Milli sporculardan 8 madalya

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun sekizinci günü tamamlandı.

Büyükler serbest stilde Sinan Sadak 65 kiloda ve Mehmet Tüylü 86 kiloda altın alırken; Onur Arı 74 kiloda, Ömer Saner de 97 kiloda gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada dün ise gençler serbest stilde Kemal Yıldız 79 kiloda gümüş, Kemal Yurt 57 kiloda bronz, Murathan Çimen 61 kiloda bronz, Hamza Kurak ise 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Ayrıca Gençler Serbest Stil Milli Takımı, üçüncülük kupasının sahibi oldu. Milli sporcular şampiyonda toplam 22 madalyaya ulaştı.

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