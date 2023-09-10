Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu

Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.

Organizasyonda İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci olurken, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcu, etabın ilk yarışlarını ise birinci sırada tamamlamıştı.

"Rea ile keyifli bir mücadele yaptık. Yarış başında Bautista'yı takip etmeye çalıştım ama çok güçlü bir temposu vardı. Onu tebrik ediyorum."



Fransa'da hafta sonunun ikinci yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçimiz ????????Toprak Razgatlıoğlu açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/g6pz5LZJ5x