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Spor
AA 10.09.2023 18:00

Giresunspor'da Nahid Ramazan Yamak yeniden başkan seçildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak yeniden seçildi.

Giresunspor'da Nahid Ramazan Yamak yeniden başkan seçildi

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurula 559 üyeden 84'ü katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Nahid Ramazan Yamak, yeniden başkan seçildi.

Yamak, yaptığı konuşmada, Giresunspor'un başarısı için mücadele ettiklerini belirterek, "Giresunspor, pırlanta gibi gençlerimizin tarih yazması ile her türlü zorluğun üstesinden gelecek ve yoluna devam edecektir. Biz yönetim kurulu olarak temsilcilerimizle çalışma grubumuzla ve camiamızla bu yükün altından kalkacağız." dedi.

Nahid Ramazan Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ali Ustasal, Battal Gazi Özdemir, Burçin Yurt, Emin Ertuğral, Emrullah Ekiz, Erdinç Hıdımoğlu, Erkan Babaç, Fahrettin Kumaş, Faruk Beyaz, Kenan Şahin, Mehmet Yiğit, Osman Murat Türkoğlu, Osman Topal, Uğur Karakılıç ve Yusuf Hacıibrahimoğlu'ndan oluştu.

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