Almanya Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası’nda final karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da oynandı.

Maçın ilk çeyreği, 26-23 Sırbistan üstünlüğüyle geçti. İkinci periyotta daha iyi organize olan Almanya, oyuna denge getirdi ve ilk yarı 47-47 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta iyi savunma yaparak rakibini 10 sayıda tutan Almanya, 3. periyot sonunda 69-57 üstünlük yakaladı. Oyunun son çeyreğinde farkı kapatmaya çalışan Sırbistan, hücumda başarılı olamadı ve rakibini 83-77 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, Franz Wagner 19 sayı ve 7 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sırbistan'da Aleksa Avramovic 21, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

Almanya, bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Sırbistan, 2014'ün ardından ikinci final maçında da kaybetti.

Dennis Schröder 28 sayı ile takımını sırtladı

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayarak ülkesine şampiyonluğu getirmede önemli rol oynadı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayı, 2 asist ve 1 ribaundluk performansı yetmedi.

Almanya kupayı kazanan 7. farklı ülke oldu

Almanya; ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Brezilya, İspanya ve Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nı kazanan 7. farklı ülke oldu. Dünya Kupası’nda bugüne kadar ABD ile Yugoslavya