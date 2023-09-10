Çaykur Rizespor Casper Höjer'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Çaykur Rizespor'umuz Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag’da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 10, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Casper Höjer, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni… pic.twitter.com/GRTbQ62wkH