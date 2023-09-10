11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan maratona çeşitli yaş gruplarından 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

Genel klasman erkeklerde Kenyalı Frankline Keitany altın madalyaya ulaştı. Kenyalı Meshack Kimutai Kibil ikinciliği, Ramazan Baştuğ ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise yarışı Kenyalı Ivyne Jeruto Lagat birinci, Bahar Atalay ikinci, Dilan Atak üçüncü sırada tamamladı.

İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu.

Genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman tarafından verildi.