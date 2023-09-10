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Spor
AA 10.09.2023 17:55

Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.

Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

Ay-Yıldızlılar, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Bu sırada milli futbolcular kendilerini bekleyen taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Japonya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Futbolcular ve teknik ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi.

A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na hareket etti.

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