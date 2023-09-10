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Spor
AA 10.09.2023 18:10

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Atan'dan boşalan görev için Recep Uçar ile anlaşmaya varıldı.

"Hoş geldin Recep Uçar. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Recep Uçar, yarın Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve antrenmana çıkacak.


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