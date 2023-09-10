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Spor
AA 10.09.2023 18:15

Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi

Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi

Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmeleri feshedildi.

Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner geçici olarak çalıştıracak.

Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.

Flick yönetimindeki Almanya'da Katar'da düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Almanya ile 25 karşılaşmaya çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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