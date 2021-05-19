Türkiye'ye jimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletti, Mehmetçik'e selam gönderdi.

24'ünde dünya, 25'inde Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu İbrahim Çolak, jimnastiğe 5 yaşında başladı. Haftanın 6 günü antrenman yaptı. 24'ünde dünya, 25'inde Avrupa şampiyonu oldu.

İbrahim Çolak, 19 yıl boyunca o 50 saniye için çalıştığını söyledi.

Jimnastiğe adanan bir ömür

Ferhat Arıcan da hayatını jimnasitiğe adadı. Arıcan, Avrupa Artistik jimnastik Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönerek tarihe geçti.

Arıcan duygularını şu sözlerle aktardı:

"İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya duyurmak gerçekten müthiş bir his benim için. O yüzden olimpiyat oyunlarında da aynı başarıyı kazanmak istiyorum."

Tokyo'da Türkiye'yi artistik jimnastikte 5 sporcu temsil edecek

Milli sporcular, 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonluk bekliyor.

İbrahim Çolak, organizasyonun çok ayrıcalıklı olduğunu ve onun için programlarının her zamankinden daha yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Artistik Jimnastik A Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, haftanın 6 günü ve haftanın en az 3 günü çift antrenman yaptıklarını söyledi.

Tokyo'da ülkemizi jimnastikte temsil edecek 5 sporcu da çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.