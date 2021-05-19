Milli sporcular Çolak ve Arıcan'ın hedefi Tokyo'da altın madalya
İbrahim Çolak, Avrupa ve Dünya Jimnastik Şampiyonaları'nda altın madalya kazanarak tarih yazdı. Ferhat Arıcan da Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü. Şimdi hedefleri, aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda da göstermek.
Türkiye'ye jimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletti, Mehmetçik'e selam gönderdi.
24'ünde dünya, 25'inde Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu İbrahim Çolak, jimnastiğe 5 yaşında başladı. Haftanın 6 günü antrenman yaptı. 24'ünde dünya, 25'inde Avrupa şampiyonu oldu.
İbrahim Çolak, 19 yıl boyunca o 50 saniye için çalıştığını söyledi.
Jimnastiğe adanan bir ömür
Ferhat Arıcan da hayatını jimnasitiğe adadı. Arıcan, Avrupa Artistik jimnastik Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönerek tarihe geçti.
Arıcan duygularını şu sözlerle aktardı:
"İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya duyurmak gerçekten müthiş bir his benim için. O yüzden olimpiyat oyunlarında da aynı başarıyı kazanmak istiyorum."
Tokyo'da Türkiye'yi artistik jimnastikte 5 sporcu temsil edecek
Milli sporcular, 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndan da şampiyonluk bekliyor.
İbrahim Çolak, organizasyonun çok ayrıcalıklı olduğunu ve onun için programlarının her zamankinden daha yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.
Artistik Jimnastik A Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, haftanın 6 günü ve haftanın en az 3 günü çift antrenman yaptıklarını söyledi.
Tokyo'da ülkemizi jimnastikte temsil edecek 5 sporcu da çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.