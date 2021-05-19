Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde genel kurul toplantısı ertelendi
Gençlerbirliği Kulübü'nün 23-30 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 3 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 10 Haziran 2021 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacak.
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