Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Emel Dereli Tokyo'ya veda etti
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde gülle atma elemelerinde mücadele eden milli sporcu Emel Dereli, finale çıkamadı.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kadınlar gülle atma elemeleri B Grubu'nda bulunan Emel, 17.81'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 16. oldu.
En iyi dereceyi yapan 12 sporcu arasına giremeyen Emel, Tokyo 2020'ye veda etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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