Tokyo'da teniste erkekler finali belli oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'i eleyen Alman Alexander Zverev finale yükseldi. Zverev finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaşacak.
Günün ikinci yarı final karşılaşmasında dünya sıralamasının zirvesindeki yerini uzun süredir koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev ile karşılaştı.
Djokovic, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev'in 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.
Karen Khachanov, Pablo Carreno Busta'yı yendi
Dünya 25 numarası Khachonov'la ATP sıralamasında 11. basamakta bulunan İspanyol Pablo Carreno Busta karşılaştı.
Khachanov, rakibini 1 saat 19 dakika süren maçta her iki sette de 6-3 yendi ve korttan 2-0'la galip ayrıldı.
Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
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