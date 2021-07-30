Günün ikinci yarı final karşılaşmasında dünya sıralamasının zirvesindeki yerini uzun süredir koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev ile karşılaştı.

Djokovic, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev'in 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.

Karen Khachanov, Pablo Carreno Busta'yı yendi

Dünya 25 numarası Khachonov'la ATP sıralamasında 11. basamakta bulunan İspanyol Pablo Carreno Busta karşılaştı.

Khachanov, rakibini 1 saat 19 dakika süren maçta her iki sette de 6-3 yendi ve korttan 2-0'la galip ayrıldı.

Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.