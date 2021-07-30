AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, milli sporcunun ailesi ve vatandaşlar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan ekranda Esra Yıldız'ın karşılaşmasını canlı yayınla izledi.

Karşılaşmanın başlamasıyla heyecan ve coşkunun hakim olduğu salonda, Esra Yıldız'ın rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşandı.

"İnşallah altın madalyayla Türkiye'ye döner"

Milli sporcunun annesi Selma Yıldız, mücadele boyunca gözyaşı döküp dua etti.

Selma Yıldız, günlerdir heyecandan uyuyamadığını belirtti.

"Kızımdan altın madalya bekliyoruz, dualarım onunla. Gittiğinden beri heyecandan uyuyamıyorum. Dün telefonla konuştuk, 'duanızı bekliyorum' dedi. Allah işini bundan sonra da rast getirsin inşallah. Kızım 13 yaşında kendi isteğiyle boksa gitmeye başladı, ben istememiştim ama Nedim hocanın ve kendisinin gayretiyle bu noktaya geldi. İnşallah altın madalyayla Türkiye'ye döner."

[Fotoğraf: DHA]

Milli sporcunun kız kardeşi Tuğba Yıldız ise yıllardır büyük bir emekle çalışan kardeşinin başarıyı hak ettiğini dile getirdi.

Mücadeleyi ekrandan izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.