Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finalde
Milli boksör Esra Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 60 kilo son 16 turu maçında Arjantinli Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kokugikan Arena'da Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı.
Esra ilk raunttu, 5 hakemin 3'ünde fazla puan alarak önde tamamladı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı.
ESRA ÇEYREK FİNALDE!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021
#Tokyo2020'de son 16 turunda rakibi Dayana Erika Sanchez'i yenen milli boksörümüz Esra Yıldız, çeyrek finale yükseliyor!
Tebrikler Esra! pic.twitter.com/HOCLY3fqVC
Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.
Esra, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra çeyrek finali gören üçüncü kadın milli boksör oldu.
Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.
Milli boksörümüz Esra Yıldız: "Dün Antalya'da çıkan yangından dolayı moralim çok bozuk. Herkese geçmiş olsun. Umarım ülkemizdeki sıkıntı tez zamanda çözülür ve galibiyetlerimizle mutlu oluruz. Seven, destekleyen herkese teşekkür ederim." pic.twitter.com/PiTaQCsaYO— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021
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