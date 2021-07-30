Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayra Sayit bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
Nippon Budokan'da repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşı karşıya gelen Kayra Sayit, rakibini 42 saniyede ippon ile yendi.
Nippon Budokan'da repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşı karşıya gelen Kayra Sayit, rakibini 42 saniyede ippon ile yendi.
Milli sporcu gün içinde bronz madalya için mücadele edecek.
Milli judocumuz Kayra Sayit, repesaj maçında rakibi Han Mi-jin'i ippon ile yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021
Sporcumuzun bronz madalya mücadelesi birazdan canlı yayında!
| Canlı yayın: https://t.co/WEHeIAavCa pic.twitter.com/N28x8kO2TR
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 12:16
- 11:53
- 11:46
- 11:41
- 11:40
Sıradaki Haber
Alperen Şengün 2021 NBA draftında seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz