Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teniste Karen Khachanov finale yükseldi
[Fotoğraf: AP]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde tenis branşında tek erkeklerde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov, finale yükseldi.
Ariake Tenis Park'ta merkez kortta oynanan yarı final ilk maçında dünya 25 numarası Khachonov'la ATP sıralamasında 11. basamakta bulunan İspanyol Pablo Carreno Busta karşılaştı.
Khachanov, rakibini 1 saat 19 dakika süren maçta her iki sette de 6-3 yendi ve korttan 2-0'la galip ayrıldı.
25 yaşındaki Khachanov'un altın madalya maçındaki rakibi Novak Djokovic-Alexander Zverev karşılaşmasının galibi olacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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