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Spor
AA 03.09.2023 19:13

Milli sporcu Ahmet Önder'den 3 madalya

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, barfikste altın madalya kazandı. Milli sporcu organizasyonu 3 madalyayla tamamladı

Milli sporcu Ahmet Önder'den 3 madalya
[Fotograf: AA]

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Kupada yer aletinde altın, paralel barda da bronz madalyaya uzanan milli cimnastikçi Ahmet Önder, barfikste de performans sergiledi.

Milli sporcu Ahmet Önder'den altın madalya
Milli sporcu Ahmet Önder'den altın madalya

Ahmet, jüriden topladığı 14,100 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'dan Tin Srbic aynı puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs 14,050 puanla bronz madalya kazandı.

Organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcu Ahmet Önder, büyük sevinç yaşadı.

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