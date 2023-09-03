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Spor
AA 03.09.2023 18:55

Üst üste 10. yarışını kazanan Max Verstappen F1'de tarihe geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı İtalya Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı. Şampiyona lideri Hollandalı pilot, İtalya'da galibiyete ulaşarak art arda 10. yarış birinciliğini elde etti ve Vettel'e ait Formula 1 rekorunu kırdı..

Üst üste 10. yarışını kazanan Max Verstappen F1'de tarihe geçti
[Fotograf: Reuters]

Sezonun 15. mücadelesi, Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan ve 14 tur liderliği bırakmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın virajda frenlerinin kilitlenmesiyle baskısının karşılığını alan Verstappen, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Hollandalı pilotun takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ikinciliği, Ferrari'den Carlos Sainz ise üçüncülüğü elde etti.

Verstappen tarihe geçti

25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 10. yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu kırdı. Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Aynı sezonda üst üste 14. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 15 yarışa yükseldi. Şampiyonanın 16. yarışı Singapur Grand Prix'si, 17 Eylül'de düzenlenecek.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 364 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 219

3. Fernando Alonso (İspanya): 170

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

5. Carlos Sainz (İspanya): 117

Takımlar

1. Red Bull: 583

2. Mercedes: 273

3. Ferrari: 228

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 115

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