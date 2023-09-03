Mersin'deki gollü maçta galip yok

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Atakaş Hatayspor, sahaya "Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş yer aldı.

Karşılaşmanın 4. dakikası 17. saniyesinde Hatayspor taraftarları "Sesimi duyan var mı?" tezahüratında bulundu, bu tezahürat stattaki tüm taraftarlardan alkış aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sona erdi. Atakaş Hatayspor üst üste üçüncü beraberliğini alırken, Adana Demirspor ise üçüncü maçında ikinci beraberliğini aldı.

Hatayspor'un gollerini 53 ve 73. dakikalarda Strandberg ile 75. dakikada Bashiru kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 40. dakikada Ndiaye, 84. dakikada Gravillon ile 89. dakikada Nani attı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıktı.

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde sol tarafta Rodrigues'in ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı ile gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

20. dakikada ceza sahası önünden kaleyi gören Aburjania'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada rakip ceza sahasında paslaşan Hatay ekibi oyuncuları meşin yuvarlağı Ömer Faruk Beyaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

36. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içerisine kestiği ortada, Hatay defansı topu kontrollü şekilde uzaklaştırdı.

GOL - 41. dakikada Yukatel Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın altıpas içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Cherif Ndiaye dokundu. Top ağlarla buluştu. 0-1.

İlk yarıyı Yukatel Adana Demirspor, 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 53. dakikada soldan Fernandes'inortasında arka direkte topla buluşan Strandberg'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada ceza sahası içinde Bashiru'nun Emre Akbaba tarafından düşürülmesinin ardından hakem, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 73. dakikada penaltı atışını kullanan Carlos Strandberg, topu filelere gönderdi. 2-1

GOL - 75. dakikada sağ kanattan gelişen Strandberg'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 3-1

GOL - 84. dakikada Gravillon'un ceza sahası dışından ser şutunda, top direğe çarparak filelerle buluştu. 3-2

GOL - 89. dakikada oyuna yeni giren Nani'in ceza sahası dışından vuruşunda top defansa çarparak ağlarla buluştu. 3-3

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Aburjania, Engin Can Aksoy, Strandberg, Mendes.

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye.