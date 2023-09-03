Beşiktaş Sivasspor'u iki golle geçti

Beşiktaş ile Sivasspor, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti.

Süper Lig'deki son 18 maçını kaybetmeyen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en uzun serisini yaşadı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Colley ile 40. dakikada Rashica filelerle buluşturdu.

Puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak milli maçlar için lige verilen araya moralli girdi.

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde ilk yenilgisini alana Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Muleka’nın gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.

22. dakikada Chamberlain’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut’un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.

24. dakikada Onur’un ortasında kaleci Ali Şaşal topu uzaklaştırırken, ceza yayı içinden Colley’in indirdiği topa Necip kafayı vurdu. Kaleyi giden topu Appindangoye kornere yolladı.

GOL - 25. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-0

GOL - 40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar’ın önüne pasını aktardı. Aboubakar’ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi. 2-0

Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada Muleka topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada Saiz'ın pası sonrası topla buluşan Kvet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

76. dakikada Saiz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Barrow, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, bu pozisyonda topu kontrol etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

77. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun vuruşunda top, Colley'den sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Barrow, şutunu çekti. Top auta çıktı.

82. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Rebic, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+4. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Onur Bulut vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı önledi.

Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Fernandes (Dk. 88 Ghezzal), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 63 Zaynutdinov), Chamberlain (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 75 Cenk Tosun).

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 72 Barrow), Saiz, Manaj, N'Jie (Dk. 86 Emre Gökay), Rodrigues (Dk. 14 Kvet).

Goller: Dk. 25 Colley, Dk. 40 Rashica (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rosier, Dk. 38 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Manaj, Dk. 61 Charisis, Dk. 70 Kvet, Dk. 87 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)