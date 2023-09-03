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Spor
AA 03.09.2023 17:00

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Aleix Espargaro kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol motosikletçisi Aleix Espargaro birinci oldu.

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Aleix Espargaro kazandı
[Fotograf: Reuters]

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. mücadelesi, İspanya'nın Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapıldı.

İlk virajdaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.

Yarışı lider götüren Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo takımı) ise 2. virajın çıkışında motosikletinin kontrolünü kaybedip pistin ortasına düştü. Arkadan gelen motosikletlerden biri Bagnaia'nın bacaklarının üstünden geçti.

Yaşananların ardından yarış durduruldu. Ambulansla pistteki tıp merkezine götürülen şampiyona lideri Bagnaia'nın, bilincinin açık olduğu bilgisi verildi.

Bagnaia'nın yanı sıra ilk virajdaki kazaya karışan takım arkadaşı Bastianini de mücadeleye devam edemedi. İki pilot da hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 25 dakika sonra yeniden başlayan yarış, 24 turdan 23 tura düşürüldü.

Yeniden verilen start sonrası Aprilia sürücüleri, rakipleriyle aralarındaki farkı açtı. Aleix Espargaro, takım arkadaşı Maverick Vinales'in 0.3 saniye önünde sezonun 2'nci, kariyerinin 3'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.

Liderden 2.8 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Bagnaia, 260 puanda kalmasına rağmen pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 210 puanla Martin izledi.

Sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix'si 10 Eylül'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 260 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 210

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 189

4. Brad Binder (Güney Afrika): 166

5. Aleix Espargaro (İspanya): 154

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