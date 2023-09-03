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Spor
AA 03.09.2023 15:23

İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 15'incisi düzenlenen yol koşusu Balıkesir'de yapıldı.

İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı
[Fotograf: AA]

Altıeylül Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 12 bin 500 metrelik parkurdan oluşan 15’ncisi İsmail Akçay Yol Koşusu’nun başlangıç noktası Atatürk Stadyumu’ndan verildi.

Kadınlarda 18-55 ve üstü yaş, erkeklerde 18-80 ve üstü aralığındaki yerli ve yabancı herkese açık olan yarışmaya katılım yoğun oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yarışın başlangıcını AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok yaparken, etkinliğe; Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri, protokol üyeleri ve atletlerin yakınları katıldı.

İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

Yarışı erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci kazanırken, Ömer Alkanoğlu ikinci, Üzeyir Söylemez üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar birinci, Dilek Öztürk ikinci, Ezgi Kaya üçüncü sırayı aldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.

İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

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