Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor

Galatasaraylı Mauro Icardi geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Tecrübeli golcü, attığı gollerle sarı kırmızılıları galibiyete taşıyor.

Geçen sene Paris Saint Germain'den kiralanan Icardi, Galatasaray formasıyla 26 karşılaşmaya çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, bu mücadelelerde takımına 23 gol 8 asistlik katkı vermişti.

Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi'nin bonservisini almayı başardı. Yaz kampında takımla birlikte çalışamayan 30 yaşındaki futbolcu, maç ritmini buldukça fark yaratmaya başladı.

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli oyuncu, bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.

Sarı kırmızılıların attığı son 10 golün 6'sında Arjantinli yıldızın imzası var. Icardi aynı zamanda, Galatasaray formasıyla 11'de sahaya çıktığı son 10 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.