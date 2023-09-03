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Spor
AA 03.09.2023 14:50

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları sürüyor.

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nda heyecan sürüyor
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışları yapılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

MXGP'de Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Boracorsi'nin Avrupa'da bu sınıfta ilk şampiyonluğu oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye organizasyonunun içinde yar alan Avrupa Motokros şampiyonu, 393 puanla Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi oldu. Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers 334 puanla ikinci, Fantic'ten Hollandalı Cas Valk ise 305 puanla üçüncü olarak tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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