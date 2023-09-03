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Spor
AA 03.09.2023 14:35

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan Amerika Açık'ta şampiyonluğa odaklandı

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'ndan 2 madalyayla dönen milli sporcu Ahmet Kaplan, Amerika Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyonası'nda zirveye yerleşmek için çalışıyor.

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan Amerika Açık'ta şampiyonluğa odaklandı
[Fotograf: AA]

Hollanda'da 8-13 Ağustos'ta yapılan Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda "quad" kategorisinde bronz, çiftlerde de Uğur Altınel ile gümüş madalya kazanan 21 yaşındaki Ahmet, Amerika Açık'a (US Open) yoğunlaştı.

Paralimpik milli tenisçi, 5-10 Eylül'de yapılacak grand slam turnuvasının hazırlıklarını antrenör Atilla Kökver eşliğinde Mersin Tenis Kompleksi'nde sürdürüyor.

Sezondaki performansıyla "quad" kategorisinde dünya sıralamasındaki yerini 14'e çıkaran Ahmet, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alma hedefi için Amerika'da başarılı olmak istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Şampiyon olup döneceğim"

Ahmet Kaplan, Hollanda'da 2 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Paralimpik Oyunları'na katılma adına ciddi hazırlık sürecinden geçtiğini dile getiren Ahmet, kota hedefine ulaşma yolunda bu turnuvadan alacağı puanların önemli olduğunu anlattı.

Ahmet, antrenmanlara yoğunlaştığını belirtti.

"Amerika Açık'ta dünyadaki ilk 16 sporcu yer alıyor. Ben de 14. sıradayım. Turnuvanın seviyesi yüksek olduğu için biz de tempoyu yüksek tutmaya çalışıyoruz ve haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. İdman ve beslenme programını disiplinli sürdürüyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Amerika'dan şampiyonlukla dönmeyi istediğini söyledi.

"Her sporcunun hayali olan grand slam turnuvasına gitmeye hak kazandım. Amerika'da final oynamak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kendime güveniyorum ve çok çabalıyorum. Şampiyon olup döneceğim."

Antrenör Atilla Kökver de turnuvaya sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Ahmet'in başarılarını orada da tekrarlayacağına inanıyorum. Amerika'dan çok iyi sonuçla döneceğiz." dedi

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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