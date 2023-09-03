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Spor
AA 03.09.2023 14:45

Çanakkale'de 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"ne 26 ilden 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi.

Çanakkale'de 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi
[Fotograf: AA]

Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular burada ısınma hareketleri yapıp sürüşe hazırlandı.

Yaklaşık 50 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen 26 ilden 750 bisikletli ardından start alıp bu yıl 12. kez düzenlenen saygı sürüşüne başladı.

Sporcular Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliğine ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip start noktasında sona erecek.

Etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda önemli bir etkinliğin daha gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Aktaş, güzel bir Çanakkale sabahında şehitler diyarında, şehitlere saygı sürüşünde bir araya geldiklerini anlattı.

"Organizeyi yapan tüm arkadaşlara, katılanlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnetle anıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ÇABİP gönüllüsü Doğancan Çetin ise bu yıl önemli bir katılım sayısı ile etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İstanbul'dan etkinliğe katılan Esra Kürtüna da "Sabah çok erken saatte İstanbul'dan yola çıkıp buraya geldik. Burada olmak çok güzel bir duygu. Önemli bir tarihi alanda bisiklet ile pedal çevirip şehitlerimizi anmak için buradayız." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında önemli bir etkinliğe katıldıkları için gururlu olduklarını anlatan Murat Soylu ise sürüşü tamamlayıp şehit ve gazileri anacaklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürüşe, Eceabat Kaymakam vekili ve Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, Eceabat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat İlçe Emniyet Amiri Mümin Öksüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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