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Spor
AA 03.09.2023 14:40

Trabzonspor Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu

Trendyol Süper Ligi'nde haftayı 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gol yollarında etkili oldu.

Trabzonspor Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu
[Fotograf: AA]

Bordo-mavili takım, geçen sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarıyla başlayan, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile devam eden kötü gidişatın ardından göreve getirilen Nenad Bjelica yönetiminde, tam olarak istediği çıkışı yakalayamasa da gol yollarında daha iyi grafik sergiledi.

Karadeniz ekibi, geçen sezon ve bu sezon Bjelica yönetiminde çıktığı 12 lig karşılaşmasında rakip fileleri 27 kez havalandırarak maç başına 2,25 ortalama elde etti.

Farklı galibiyetler

Trabzonspor, Hırvat teknik adam yönetiminde, gollü ve farklı galibiyetlere imza attı.

Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-2, Corendon Alanyaspor'u da 5-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon da Kasımpaşa'yı da deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

12 maçın 11'inde gol attı

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 12 lig maçının 11'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile sadece bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada gol kaydedemedi.

Karadeniz ekibi, 12 lig maçının 5'inde 1'er gol, 2'sinde 2'şer gol, 2'sinde 4'er gol, 2'sinde de 5'er gol kaydetti.

Beraberlik yaşamadı

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hiç beraberlik yaşamadı. Karadeniz ekibi, 12 lig maçında 6 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

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Trabzonspor Nenad Bjelica
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