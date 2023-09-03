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Spor
AA 03.09.2023 15:20

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Feyyaz Uçar "barista" kursuna katıldı

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen barista kursuna katılarak kahve yapımının inceliklerini öğrendi.

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Feyyaz Uçar "barista" kursuna katıldı

Seferihisar ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın barista kursuna gençlerin yanı sıra girişimci adayları da ilgi gösteriyor.

Kursa katılanlardan biri olan 59 yaşındaki Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Feyyaz Uçar "barista" kursuna katıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçar, 10 yıldır Urla'da yaşadığını ve artık İzmirli olduğunu ifade etti.

"Yakın bir zamanda Urla'da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. 'Mutlaka kahve servisimiz olacak, sen de bana yardım edersin' dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Öğrendikçe daha keyifli hale geliyor. Bundan sonra da kahve yapacağız. Kahve krallığı gibi bir iddiam yok. Rakiplerime şans veriyorum. Mekanımızın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve buradaki tüm arkadaşlarımız da gelir, şeref verirse bizler de mutlu oluruz."

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Feyyaz Uçar "barista" kursuna katıldı

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