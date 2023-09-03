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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 19:13

Samsunspor İstanbulspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, sağanak sebebiyle ertelendi.

Samsunspor İstanbulspor maçı ertelendi
[Fotograf: İHA]

Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı.

Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12. dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker, topu bir kaç kez havaya atarak saha zemininde kontrol yaptı.

İki takım teknik direktörleri ve oyuncuların ardından hakemler de sahadan ayrılarak soyunma odasıne gitti ve saha saha temizleme işlemleri başlatıldı.


Görevlilerin yoğun çabasına karşın yağışın devam ettiği Samsun'da zeminde biriken su boşaltılamadı.

Ardından mücadelenin hakemi Burak Şeker, iki takım teknik direktörleri ve kaptanları ile zemini yeniden inceledi. Yapılan incelemenin ardından saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığı kararını veren hakem Burak Şeker, mücadeleyi erteledi.

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Fofana, Emre Kılınç, Laura.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Emir Kaan Gültekin, Nda, Jackson, İbrahim Yılmaz.

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